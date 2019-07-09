Синод РПЦ сегодня впервые в истории соберется на Валааме

Заседание возглавит глава Церкви патриарх Кирилл.

Священный синод сегодня проведет специальное выездное заседание на Валааме, но о повестке дня руководства РПЦ почти ничего неизвестно. Как отмечает портал «Православие и мир», на предыдущих заседаниях были произведены кадровые перестановки. Не исключено, что и в этот раз, например, будут назначены новые епископы.

Это не первое заседание в «выездном» формате: например, такие мероприятия проходили в прошлом году в Екатеринбурге и Минске, но на Валааме синод еще ни разу не собирался.

Глава РПЦ прибыл на Валаам еще накануне, и заседание синода – лишь один из пунктов в программе патриарха. Так, 11 июля предстоятель возглавит божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.

Согласно уставу РПЦ, Священный синод осуществляет управление Церковью в период между Архиерейскими соборами. В постоянный состав органа входят девять человек.