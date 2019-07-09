В Якутске журналиста обвинили в злоупотреблении свободой информации после статьи о пытках ФСБ

Полиция сочла, что текст воздействовал на подсознание читателей. В Союзе журналистов отмечают, что таких прецедентов ещё не было.

Полиция направила административное дело в отношении журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова в суд. Поводом стала статья о похищении и пытках программиста, предположительно сотрудниками ФСБ. Из-за комментариев в соцсетях, связанных со взрывом студента-анархиста в Архангельске в приёмной спецслужбы прошлой осенью. В статье журналист написал: «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах». В полиции Якутска посчитали, что так Романов воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние, пишет газета «Коммерсантъ». В Союзе журналистов изданию сообщили, что впервые столкнулись с преследованием сотрудника СМИ под таким предлогом. В организации удивлены тем, что отсылку к роману-антиутопии Оруэлла «1984» о тоталитарном обществе полицейские сочли воздействием на подсознание. «Это что-то за гранью. Что такое действует на подсознание? Этим должны заниматься медработники», сказал глава Союза Владимир Соловьёв. Он пообещал внимательно следить за этим делом.

Газета «Якутск вечерний» стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить закон о фейковых новостях. Из-за публикации об изнасиловании несовершеннолетней мигрантом из Таджикистана. Однако тогда суд встал на сторону журналистов, напоминает «Коммерсант».