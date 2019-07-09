Дело против актёра Кэвина Спейси может быть закрыто

Не хватает улик, передаёт американский телеканал CNN со ссылкой на окружного судью в Нантакете. Это связано с тем, что молодой человек, обвинивший известного актёра в сексуальных домогательствах, отказался предоставить стороне защиты телефон, с помощью которого он, якобы, обменивался со своей девушкой деталями инцидента.

По мнению адвокатов Кэвина Спейси, из памяти смартфона специально удалены записи, которые бы подтвердили невиновность актёра. 59-летний артист, обладатель двух Оскаров, оказался в центре сексуального скандала в 2017 году и фактически стал изгоем.