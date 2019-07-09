Глава Гонконга отказалась амнистировать подозреваемых в организации беспорядков

Такие требования неприемлемы, заявила Керри Лам. Как сообщают местные СМИ, задержаны несколько человек и установлены личности десятков подозреваемых в недавних погромах в здании парламента.

Протесты против законопроекта о выдаче подозреваемых материковому Китаю продолжаются уже месяц. В Гонконге, где живут 7,5 миллионов человек, протестные акции собирали больше миллиона. Власти отложили рассмотрение законопроекта на неопределённый срок, но полностью от него не отказались.