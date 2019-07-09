Глава администрации Гонконга объявила «мёртвым» законопроект об экстрадиции, который привёл к масштабным протестам

Они продолжаются больше месяца. В то же время чиновница отказалась амнистировать задержанных участников акций.

Правительство не планирует возобновлять рассмотрение в парламенте поправок к закону об экстрадиции. Законопроект мёртв, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм. Она уверяет, что почти сразу остановила процесс рассмотрения документа, как только люди стали массово выходить на улицы. По словам Лэм, многие жители Гонконга, включая её саму, опечалены и шокированы событиями последних недель. Она осудила небольшую часть радикально настроенных протестующих, которые устраивали столкновения с полицией, перекрывали дороги и даже в начале месяца штурмовали и громили парламент. Без расследования и суда амнистии правонарушителей не будет, сказала Лэм. Назвав требования это сделать неприемлемыми. Протесты в Гонконге начались больше месяца назад из-за рассмотрения законопроекта, который позволил бы властям выдавать подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю. На улицы в последние недели выходили сотни тысяч людей и требовали не рассматривать законопроект. Полиция разгоняла толпу дубинками, резиновыми пулями и дымовыми шашками. Около двух десятков человек были арестованы.

Противники законопроекта остаются недовольны заявлениями властей Гонконга и требуют полностью отказаться от этой инициативы, сообщает Рейтер.