Владелец украинского телеканала NewsOne связал обвинения в адрес его компании с попыткой закрыть канал

Об этом говорится в заявлении самого Тараса Козака.

Претензии генпрокуратуры Украины были озвучены после того, как накануне стало известно о планах NewsOne провести двухчасовой телемост с «Россией-1». Ведомство усмотрела в этом покушение на госизмену, а многие общественные и политические деятели высказались против. Также NrwsOne уличили в связи с Промсвязьбанком.

История с отмененным телемостом играет в пользу провластных российских СМИ, — сказал в эфире «Эха Москвы» редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. По его словам, она нужна для отвлечения внимания от новостей внутренней социальной и политической жизни нашей страны. Мартынов добавил, что теперь федеральные телеканалы смогут показывать Украину, как страну, которая боится так называемого «честного разговора» с соседями.