Госдума предложит правительству запретить поставки ряда напитков из Грузии

Также, как накануне рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о запрете на перевод валюты. По мнению Володина, обстановку в Грузии дестабилизируют радикалы, которых координирует Госдеп США.

Как пишет «Коммерсантъ», предполагаемые санкции Москвы в отношении Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими для российского рынка.

Финансисты опасаются появления серых схем и потерь для отечественных платежных систем, а участники алкогольного рынка ожидают потерь от нераспроданных остатков и еще не ввезенного в страну вина с оплаченными акцизными марками.