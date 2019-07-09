Экс-супруга Пола Маккартни добилась крупнейшей в британской истории выплаты за вмешательство в личную жизнь

Хизер Миллз отметила, что вместе с ней компенсации получат еще почти сто человек – ее выступление транслировал телеканал Sky News. Сумма, впрочем, так и не была раскрыта.

Речь идет о деле бывшего крупнейшего таблоида королевства News of the World, который закрылся в 2011 году из-за скандала с прослушкой телефонов знаменитостей, политиков, и членов королевской семьи. Миллз и ее сестра заподозрили неладное после того, как газета начала публиковать истории из их жизни без каких-либо ссылок на источники, а в телефоне раздавались странные звуки.

Как уточняла Guardian, за последние годы таблоиду пришлось урегулировать больше тысячи подобных исков.