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07:32, 09 июля 2019

Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Налоговые органы установили, что производитель канцтоваров Erich Krause вывел на Кипр почти 300 миллионов рублей под видом оплаты рекламы в популярной передаче – об этом пишет РБК.
Из решения суда следует, что власти потребовали от компании заплатить почти 45 миллионов рублей налогов и штрафов. Представители Erich Krause пытались оспорить это решение, но суд встал на сторону ФНС. Производитель канцелярских товаров может обратиться в очередную апелляционную инстанцию.



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