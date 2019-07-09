Правительство проверит контролирующие полномочия трех десятков министерств и ведомств

До 2021 года их требования к бизнесу должны проанализировать, а необоснованные отменить – пишут «Ведомости». Газета уточняет, что пока избежать так называемой регуляторной гильотины удалось лишь Росфинмониторингу, который самостоятельно не проверяет компании, и ФСБ, которая следит за выполнением антитеррористических требований. Впрочем, в этот список также могут попасть Минюст Росгвардия и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.