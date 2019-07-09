Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти

Как сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это произошло в связи с отсутствием состава преступления. Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка». Мужчина раскритиковал судей, которые взыскали штрафы с протестующих против свалки в Шиесе.

Суд постановил, что несогласие жителя с решением, пусть даже выраженное в неприличной форме, не образует состава административного преступления.