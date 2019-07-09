Владелец украинского телеканала NewsOne отверг связь с российским банком и офшорами

Тарас Козак, заявление которого опубликовано на сайте компании, назвал обвинения, выдвинутые генпрокурором, ложью. По его словам, и другие утверждения, например об участии канала в террористической деятельности, являются безосновательными.

Накануне между телеканалами «Россия-1» и News One был анонсирован телемост. Однако против этого выступил ряд украинских политических деятелей. Генпрокуратура расценила действия украинского вещателя как госизмену. Компании пришлось прекратить подготовку к телемосту из-за угроз.