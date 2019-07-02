Владелец украинского телеканала NewsOne назвал ложью слова о связи его компании с Промсвязьбанком

Ранее в этом ее уличил генпрокурор Юрий Луценко. Ведомство также возбудило дело в связи с организацией телемоста между NewsOne и «Россией-1». Как только накануне стало известно о планах провести двухчасовой эфир между студиями, против этого выступил ряд украинских политиков и общественных деятелей.

«Организация телемоста — это попытка России вмешаться в украинские выборы в Верховную Раду», — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. Он отметил, что сама по себе идея телемоста между Россией и Украиной неактуальна. По его словам люди из этих стран постоянно общаются между собой, иначе торговый оборот не мог бы расти.