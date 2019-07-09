В России со следующего года могут повыситься акцизные ставки на вино

Соответствующий законопроект правительства оказался в распоряжении «Ведомостей». Изменения должны быть внесены в Налоговый кодекс. Если их одобрят, то акцизы на тихие вина со следующего года увеличатся с 18 рублей за литр до 31, а на игристые – с 36 до 40. Поясняется, что документ устранит несоответствие российских законов нормам ВТО и уравняет ставки на отечественную и зарубежную продукцию.

Как ожидается, это приведет к подорожанию вин и винных напитков без добавления спирта.