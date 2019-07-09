Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Налоговые органы установили, что производитель канцтоваров Erich Krause вывел на Кипр почти 300 миллионов рублей под видом оплаты рекламы в популярной передаче – об этом пишет РБК.

Из решения суда следует, что власти потребовали от компании заплатить почти 45 миллионов рублей налогов и штрафов. Представители Erich Krause пытались оспорить это решение, но суд встал на сторону ФНС. Производитель канцелярских товаров может обратиться в очередную апелляционную инстанцию.