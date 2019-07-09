Муж сотрудницы банка из Башкирии, укравшей 20 миллионов, проиграл их в азартные игры

Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, сейчас супруг злоумышленницы намерен поехать в Москву и на телевидении попросить у россиян помощи в сборе денег для возврата банку.

Луизу Хайруллину задержали в Казани спустя месяц после совершения преступления. Кассир вынесла из Россельхозбанка, где она работала, более 20 миллионов рублей, после чего скрылась вместе со всей семьей.