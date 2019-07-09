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05:03, 09 июля 2019

На Барбадосе прошел первый раунд переговоров венесуэльского правительства и оппозиции

Об этом сообщил президент Николас Мадуро. Он назвал начало диалога «очень обнадеживающим». Дискуссия, по его словам, будет вестись по шести пунктам.
По некоторым данным, лидер оппозиции Хуан Гуайдо невысоко оценивает шансы на прорыв на переговорах .Он ранее говорил, что главным условием встречи должны будут стать внеочередные выборы главы государства.
До этого стороны уже дважды проводили встречи в Норвегии, но тогда, судя по всему, им так и не удалось прийти к какому-либо консенсусу.



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