Правительство не успевает подготавливать законопроекты по регулированию цифровой экономики

Это констатировал спикер Госдумы Вячеслава Володин. «Есть законопроекты, которые мы должны были рассмотреть и принять еще вчера, но их пока нет даже в проектах» — отметил он.

Как пишет «Коммерсант», в Белом доме признают, что подготовка базовых документов, и процесс поиска компромиссов оказался сложнее, чем предполагалось. Для ускорения решений Минэкономики предложило прибегнуть к нестандартным решениям – в частности создать новую цифровую платформу для нормотворчества.