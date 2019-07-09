Правообладатели хотят добиться полного удаления пиратских сайтов

Свою позицию телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры изложили в письме заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину, который отвечает за интернет-блокировки. Об этом стало известно «Ведомостям».

Правообладатели настаивают, что удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно. Если ресурс распространяет нелегальный контент, то в выдаче вообще не должно быть ссылок на него. В связи с этим компании хотят включить норму о досудебном удалении доменов из поисковиков в новые антипиратские поправки, которые медиаиндустрия готовит совместно с чиновниками.