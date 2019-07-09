Якутский журналист стал первым фигурантом дела по статье о злоупотреблении свободой информации

Административное производство открыто участковым, который усмотрел в одной из статей Михаила Романова, напечатанных в еженедельнике «Якутск вечерний» фрагмент, «воздействующий на подсознание людей». Речь идет о материале, где рассказывалось о научном сотруднике вуза, которого якобы похитили, избили и пытали представители ФСБ. Как уточняет «Коммерсант» еженедельник ранее также стал первым российским СМИ, к сотрудникам которого пытались применить статью о фейковых новостях.