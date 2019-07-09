Предполагаемые санкции Москвы в отношении Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими для российского рынка

Хотя детали инициативы Госдумы, озвученной вчера, станут известны только этим днем, известно, что речь может идти о запрете на денежные переводы и ограничения на ввоз вина и газированной воды.

Как пишет «Коммерсант», на этом фоне финансисты опасаются появления серых схем и потерь для отечественных платежных систем, а участники алкогольного рынка ожидают потерь от нераспроданных остатков и еще не ввезенного в страну вина с оплаченными акцизными марками.

Госдума анонсировала предложение о введении санкций после нецензурных высказываний в адрес российского президента, прозвучавших от ведущего телеканала «Рустави-2».