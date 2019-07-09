Хорватия начала процесс вступления в еврозону

Загреб направил официальное письмо в ЕС о планах присоединиться к европейскому Механизму обменных курсов – передает Рейтер. Страна взяла на себя ряд обязательств, в том числе касающихся борьбы с отмыванием денег, сбора статистики и снижения финансовой и административной нагрузки. За выполнением этих мер будут следить Европейский Центробанк и Еврокомиссия.

На прошлой неделе глава хорватского ЦБ говорил, что страна может присоединиться к зоне евро уже в 2023 году.