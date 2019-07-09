США поставит Тайваню более сотни танков и 250 ракетных комплексов

Возможную продажу военной продукции на сумму более двух миллиардов долларов одобрил Госдепартамент – передает телеканал CNBC.

По оценкам Пентагона, передача запрошенного оружия «не изменит базовый военный баланс в регионе». Однако обеспокоенность из-за возможного заключения сделки выражает Пекин.

Китай считает республику, заявившую об отделении еще 70 лет назад, своей территорией. Вашингтон называет статус острова «неурегулированным», и формально не имеет с ним дипломатических связей.