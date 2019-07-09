У здания телеканала «Рустави — 2» на окраине Тбилиси прошла еще одна акция протеста
Несколько сотен митингующих вновь потребовали отставки гендиректора компании в связи с нецензурными высказываниями ведущего Георгия Габунии в адрес российского президента.
Между тем руководство телеканала уже отстранило ведущего от эфира на два месяца. Высказывания журналиста резко осудили грузинские власти.
В ответ на оскорбления президента Госдума опубликовала проект экономических санкций против соседней республики.