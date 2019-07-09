Госдума предложит президенту ввести экономические санкции против Грузии

Нижняя палата парламента опубликовала проект заявления «в связи с антироссийскими провокациями» в соседней республике. Как ранее сказал спикер Вячеслав Володин, правительство попросят рассмотреть вопрос о прекращении поставок грузинского вина и газированной воды, а также запретить денежные переводы между странами.

Парламентарии заговорили об этом после того, как накануне ведущий телеканала «Рустави — 2» Георгий Габуния оскорбительно высказался о Владимире Путине. Журналиста отстранили от эфира на два месяца.