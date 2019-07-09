Владимир Путин прилетит в Екатеринбург всего на один день

Здесь он откроет Глобальный саммит производства и индустриализации и встретится со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

Готовиться к визиту первого лица в городе начали заранее. Ощутимых неудобств посещение Екатеринбурга горожанам доставить не должно. Дороги обещают перекрывать по мере необходимости непосредственно перед проездом кортежа. Еще неделю назад в окрестностях выставочного центра монтажной пеной приклеили канализационные люки. Кстати, раньше накануне визита главы государства люки заваривали. Перед корпусом УрФУ, где, как ожидается, состоится встреча Путина со студентами, сегодня срочно сняли старый асфальт и уложили новый, а при входе поставили многоярусные клумбы с цветами. Кстати, президент встретится со студентами не в главном корпусе. Возможно, это связано с Венским фестивалем музыкальных фильмов, которые показывают под открытым небом рядом с главным корпусом вуза. На прошлой неделе организаторы сообщили, что отменят два вечерних показа и намекнули, что это связано с мероприятиями, проходящими в городе. Это вызвало неудовольствие любителей музыки и кино. Позже стало известно, что показы пройдут по расписанию.



По неподтвержденной информации, Владимир Путин может съездить в пригород Екатеринбурга Верхнюю Пышму в гости к одной из многодетных семей.