Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

По сведениям издания The Bell, стороны обсуждают варианты «развода». О том, что между ними возникло недовольство или недопонимание, также пишет «Коммерсант». Никаких решений пока не принято. Между тем, по данным источников The Bell, Сбербанк рассматривает и возможность покупки крупной компании, занимающейся онлайн-торговлей. Среди возможных вариантов называют Ozon и Avito. Слухи о разделе бизнеса ни в «Сбере», ни в «Яндексе» не комментируют.