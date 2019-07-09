Госдума сегодня намерена обратиться к правительству с просьбой запретить поставки вина и воды и Грузии

Соответствующее решение накануне было поддержано Советом Думы.

В заявлении, которое было подготовлено парламентариями, говорится о том, что депутаты Госдумы осуждают антироссийские провокации в Грузии. Кроме того, они полагают, что к деградации отношений между Москвой и Тбилиси ведут действия радикалов. Напрямую о запретах поставок грузинского вина и газированной воды в тексте заявления не говорится – лишь указывается, что правительство имеет право ввести экономические санкции. В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что речь идет именно об этих мерах. Кроме того, депутаты нижней палаты парламента хотят обсудить вопрос запрета денежных переводов из России в Грузию. Володин, в частности, сообщил, что россияне лидируют по количеству переводов в соседнюю республику. По данным Национального банка Грузии, с января по ноябрь прошлого года на Россию пришлось более 400 млн долларов денежных переводов.

Поводом для инициативы Госдумы послужили нецензурные высказывания телеведущего грузинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина. Они были произнесены в прямом эфире.