Отвечающий за оборонную отрасль вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Выступая на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге, он сказал, что оборонные предприятия тратят на уплату процентов почти все свои прибыли, но погасить тело кредита практически невозможно. В этой связи, как передает ТАСС, вице-премьер просит правительство списать оборонке, которая, как он выразился, живет впроголодь, одну треть кредитов.

В ситуации с кредитами оборонных предприятий нет ничего удивительного, — так считает профессор кафедры экономики и финансов ВШЭ Иван Родионов. По его словам, у банкиров с бюджетниками постоянно складываются такие ситуации.

Напомним, в 16-17 годах правительство уже помогало ОПК расплатиться по банковским кредитам. Тогда на это было выделено около 1-го триллиона рублей бюджетных средств.