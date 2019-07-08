Несколько сотен человек сегодня вечером вновь собрались возле здания телекомпании «Рустави-2» в Тбилиси

Они возобновили акцию, на которой потребовали увольнения телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», почти все входы и выходы на территорию телекомпании перекрыты участниками акции. Между ними и съемочной группой телекомпании уже произошла словесная перепалка. Ранее сегодня телекомпания решила отстранить Габунию от работы на два месяца. Протестующие сочли это недостаточным.