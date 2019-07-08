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22:03, 08 июля 2019

Осужденный по  «делу Нового величия» Павел Ребровский отказался в суде от своих признательных показаний

По его словам, следствие угрожало возбудить в отношении него дело по статье о терроризме. Он также заявил, что ему обещали взамен его показания условный срок, поэтому ему пришлось подписать то, что дали. Ребровский в итоге получил 2,5 года колонии. Его дело слушалось в особом порядке. Сегодня он выступал в суде свидетелем со  стороны обвинения.

Заявление Ребровского может и не повлиять на ход судебного разбирательства. Так считает главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Он напомнил, что аналогичная ситуация была в деле осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, но тот все равно был осужден.

Российские музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и других политзаключенных. Композицию «Хочу чаю» исполнили БГ, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов и другие исполнители. Текст и музыку написал Сергей Чиграков (Чиж), взяв за основу свой известный хит.

Следующее заседание суда по делу «Нового величия», фигурантов которого обвиняют в создании террористического сообщества, назначено на 10 июля,



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