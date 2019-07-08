От 100 до 300 человек собрались на акцию протеста возле офиса украинского телеканала NewsOne

Это произошло на фоне подготовки телемоста с Москвой, который позднее по решению вещателя был отменен.

Митингующие, среди которых, по данным интернет-издания «Страна.ua», есть представители националистических организаций, забросали территорию канала NewsOne файерами и взрывпакетами. Они считают, что на Украине работают «пророссийские СМИ», и за это активисты возложили ответственность на президента страны и Верховную Раду. Кроме того, они призвали выйти во вторник к зданию Нацсовета по теле— и радиовещанию и потребовать отзыва лицензии у NewsOne. Также активисты считают, что необходимо привлечь к ответственности политика Виктора Медведчука. От его партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Раду избирался владелец канала Тарас Козак. Чуть ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил телеканал в связях с российским Промсвязьбанком, а само ведомство завело дело о покушении на госизмену. Тарас Козак назвал заявление Луценко «циничной ложью».

Телемост под названием «Надо поговорить», который анонсировали телеканалы NewsOne и «Россия-1», должен был пройти 12 июля. Украинский вещатель отменил его, объяснив это решение «прямыми угрозами в адрес канала, журналистов и их семей».