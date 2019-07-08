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21:31, 08 июля 2019

Суд Архангельска прекратил административное дело в отношении местного жителя по статье о неуважении власти в интернете

Суд в Архангельске прекратил административное дело в отношении местного жителя Александра Пушкина по статье о неуважении власти в интернете. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Комментарии Пушкина в соцсетях касались судей. Дело прекратили, поскольку суд не нашел в действиях блогера состава правонарушения. Чиков отметил, что это уже третье дело по статье о неуважении власти, которое было прекращено.

Между тем, как сообщает «ОВД-инфо», против кемеровского блогера Михаила Алферова возбуждено уголовное дело об оскорблении судьи. Во время заседания Алферов назвал судью «существом», поскольку тот вынес решение об аресте, несмотря на состояние его здоровья.



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