Владелец телеканала NewsOne отверг заявление генпрокурора Украины о связях канала с российским «Промсвязьбанком». Заявление Юрия Луценко Козак назвал «циничной ложью» и свидетельством его непрофессионализма и профнепригодности. В своем заявлении на сайте телеканала Козак утверждает, что он является единственным собственником NewsOne.

Между тем в Киеве у офиса телеканала News One минуты проходит акция протеста против телемоста с Россией. Как передает Интерфакс, здесь собрались около 150-ти человек, представляющих преимущественно националистические организации. Территорию телеканала участники акции забросали взрывпакетами и файерами. Митингующие призвали привлечь к уголовной ответственности украинского политика Виктора Медведчука, от партии которого избрался в Раду владелец телеканала Тарас Козак. Митингующие призвали своих сторонников собраться завтра у здания Нацсовета по теле— и радиовещанию и потребовать отзыва лицензии у телеканала News One.