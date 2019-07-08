Столичные власти продолжают закупать иностранное программное обеспечение

По сведениям «Коммерсанта», департамент по конкурентной политике столицы объявил тендер на закупку и техподдержку софта американских компаний на 68 миллионов рублей. В мэрии утверждают, что российские аналоги этих программ не соответствуют требованиям заказчика.

Напомню, с 2016-го года органы власти должны обосновывать закупки иностранного ПО, во всех остальных случаях отдавать предпочтение российским аналогам из соответствующего реестра.