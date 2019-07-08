Семья из Курска отсудила у Минфина 2 миллиона рублей за утерянный клад

Он пропал при перевозке из полиции.

Как сообщает местный телеканал 46.ТВ, Александр Снегирев несколько лет назад во время ремонта в доме наше 260 золотых монет Российской империи. Полиция клад изъяла. По решению суда монеты отправили в запечатанной коробке в Гохран. Когда коробку вскрыли, в ней оказались три гаечных ключа и канцелярский степлер. В прошлом году было возбуждено уголовное дело по факту хищения старинных монет, но сейчас расследование приостановлено.