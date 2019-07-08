Гендиректор МАГАТЭ подтвердил, что уровень обогащения урана в Иране действительно превышает 3,67%

Вице-президент США Майк Пенс призвал Иран в этой связи не расценивать самообладание Вашингтона как его слабость. По его словам, Вашингтон не позволит Тегерану получить в свое распоряжение ядерное оружие. Накануне Штаты дали понять, что обогащение урана сверх норм, определенных ядерной сделкой, приведет к новым американским санкциям и международной изоляции Ирана.

В свою очередь, в МИД России утверждают, что Иран соблюдает все юридические обязательства перед МАГАТЭ, а обогащение урана проходит под наблюдением международных инспекторов.