Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Главным доводом защиты основателя фонда Baring Vostok было отсутствие в ходатайстве следствия ряда оснований, указанных в предыдущих таких прошениях. По мнению адвокатов, на необходимость выпустить Калви под залог указывает также то, что он пару недель назад дал показания на 16 листах. Защита, таким образом, уверяла, что американский бизнесмен не скроется от следствия и готов с ним сотрудничать. Об этом же говорил и сам Калви: по его словам, для дачи показаний он вспомнил все события за последние девять лет. Инвестор уверен, что обвинение против него необоснованно. Тем временем судья Артур Карпов обратил внимание на то, что следствие до сих пор не представило выводы оценочной экспертизы по цене акций, фигурирующих в деле Калви. Хотя о ее проведении было объявлено ещё три месяца назад. Результаты экспертизы, как полагает обвинение, должны доказать причастность основателя Baring Vostok ко многомиллиардным махинациям.

По версии следствия, Калви и ещё ряд фигурантов дела вместо долга банку «Восточный» в 2,5 млрд рублей передали 60 процентов акций одной из компаний, чья реальная стоимость составляла лишь 600 тысяч рублей.