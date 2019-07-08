Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния отстранен от работы на 2 месяца

Как сообщается на сайте телеканала, такое административное наказание журналист понес за нецензурную брань в прямом эфире в адрес президента России.

Между тем совет российской Госдумы сегодня высказался за экстрадицию Габунии в Россию и возбуждение против него уголовного дела за оскорбление президента. Госдума также потребует от правительства ввести санкции в отношении Грузии. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, они будут включать в себя запрет на поставки в Россию ряда продуктов, в том числе вина, и на денежные переводы в Грузию.

Между тем Михаил Саакашвили, на которого некоторые грузинские политики возлагали ответственность за организацию инцидента на «Рустави 2», назвал поступок Георгия Габунии «безвкусным и необдуманным выпадом» и, в свою очередь, обвинил нынешние власти Грузии в развале отношений с Россией. Саакашвили сейчас находится на Украине и готовится к парламентским выборам в этой стране.