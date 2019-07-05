Илья Новиков: Случаи убийства из-за домашнего насилия, подобные делу сестер Хачатурян, могут рассматривать присяжные

Неоднозначные дела, где идет речь об убийстве из-за домашнего насилия, как в случае с сестрами Хачатурян, могут рассматриваться судом присяжных. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков. По мнению эксперта, присяжные зачастую понимают, «что такое жить с человеком, который тебя регулярно бьет и насилует, лучше, чем прокуроры и судьи». «У них не возникает мысли, что если есть труп, то кто-то обязательно должен сесть», — отметил он. Как рассказал Новиков, в российской судебной системе уже был прецедент, когда суд присяжных оправдал женщину, убившую своего мучителя.

Он также напомнил, что, согласно статье 37 УК РФ, причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, при попытке защиты от насилия, преступлением не является. «Вы можете отнять жизнь у другого человека, который опасен для вас. А дальше суд разберется, насколько он был опасен, и насколько этому способствовала ситуация», — уточнил Новиков. Эксперт также считает, что привлечение присяжных помогает более широкой огласке дела.

В середине июня 2018 года СК предъявил сестрам Хачатурян, убившим отца, обвинение по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушки не отрицали свою вину, но во время следствия рассказали, что отец на протяжении долгих лет издевался над ними, подвергал их физическому и сексуальному насилию.