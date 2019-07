Власти Великобритании извинились перед США после утечки писем посла Королевства в Вашингтоне

В них дипломат назвал Дональда Трампа ненадёжным и некомпетентным.

Дипломатический скандал разгорелся накануне — после того, как британский таблоид The Daily Mail опубликовал фрагменты переписки, которые по своим каналам в Форин Офис направлял посол Великобритании в Штатах Ким Даррок. В Согласно текстам, дипломат назвал правительство США «неспособным» и «неуклюжим», а самого Трампа «некомпетентным». Речь в них, в частности идёт про то, что в Белом доме, фактически, царит хаос, неясно будущее НАТО и совершенно непонятно, кто оказывает ключевое влияние на президента США. В ответ, Дональд Трамп обрушился на дипломата — со словами, как передаёт CNN, что тот плохо выполняет свою работу. Впрочем, оскорблять посла президент США не стал.

В свою очередь, согласно публикации в британской газете The Guardian, действующий премьер Тереза Мэй, наоборот, оценила Даррока как хорошего посла, который располагает её полным доверием. Однако, она не разделяет его взгляд на Дональда Трампа. Более того, правительство начнёт внутреннее расследование, чтобы выяснить, как засекреченная переписка оказалась в прессе.

Стоит отметить, что статья в The Mail on Sunday вышла за подписью выступающей за Брекзит журналиста Исабель Оукшот. Она известна своими резкими заявлениями в поддержку выхода Соединённого королевства из ЕС и выступлениями против мигрантов, которые, по её словам, виновны в низких зарплатах в стране.Американская The New York Times напоминает, что всё происходит на фоне улучшившихся отношений между Лондоном и Вашингтоном: обе страны заключили выгодную торговую сделку — в преддверии катастрофичного для Британии Брекзита. Всё это, возможно, приведёт к отзыву посла и назначению нового. Газета предполагает, что скорее всего это будет тот, кто во многом разделяет взгляды Трампа на международную политику.

Призывы к отставке посла появились и на страницах британской The Telegraph. Лидер партии «Брекзит» Найджел Фарраж в своей колонке обвинил дипломата в попытке разрушения отношений с США и потребовал его ухода. Что же касается официальных выступлений, то пока свои извинения за произошедшее принёс министр торговли Великобритании Лайам Фокс, который находится с визитом в штатах. Как передаёт Reuters, Фокс сказал, что некоторые британские госслужащие не оправдали ожиданий, которые на них возлагают". Он также принесет прямые извинения советнику президента США Иванке Трамп.

Валерий Нечай с обзором иностранной прессы.