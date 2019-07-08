Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принял присягу

Церемония состоялась в президентском дворце в Афинах. Как ожидается, в скором времени Мицотакис объявит состав своего правительства. премьер возглавляет партию Новая демократия, которая победила на парламентских выборах, набрав почти 40% голосов.

Мицотакису 51 год, он выпускник Гарварда, сын бывшего премьер-министра Греции Константиноса Мицотакиса. Был министром по вопросам государственных реформ.

Мицотакис сторонник европейской интеграции. Перед выборами он обещал избирателям сократить налоги, уйти от бюрократии и сделать Грецию более привлекательной для бизнеса