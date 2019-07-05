Дмитрий Гудков потребовал у СК проверить подписи провластных кандидатов в Мосгордуму

Политик Дмитрий Гудков подал заявление в СК, прокуратуру и МГИК с требованием проверки подписей провластных кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за сомнений в их подлинности. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сам Д.Гудков, который тоже является участником выборов в столичный парламент. По мнению политика, подписи кандидатов, которые «спрятали партийные билеты «Единой России» и идут как независимые», являются поддельными.

«Мы были во всех местах скопления людей и не видели там сборщиков ни Романа Бабаяна, ни других «спойлеров», которых выставляет власть. В то время как мы подписи реально тяжело собираем — в дождь и жару ходим по квартирам — они их просто рисуют», — заявил он.

Д. Гудков требует не оставлять это без соответствующего наказания. «Во-первых, необходимо проверить эти подписные листы, выявить рисовку и снимать виновных с выборов. Во-вторых, рисовка является еще и уголовным наказанием», — отметил он. Гудков также призвал других независимых кандидатов обратиться в СК с требованием проверить кандидатов от власти. По мнению политика и его соратников, подписи подделали журналист Роман Бабаян, который участвует в выборах в одном округе с Гудковым, ректор РГСУ Наталья Починок, глава советов депутатов Марьиной Рощи Екатерина Игнатова и общественный деятель Сабина Цветкова.