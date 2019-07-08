Временный губернатор Петербурга Александр Беглов официально стал кандидатом на эти осенние выборы. У комиссии не осталось вопросов к чиновнику, а у общественность они есть.

Временный губернатор Петербурга Александр Беглов не приехал лично забирать удостоверение кандидата. Вместо чиновника приехал юрист Дмитрий Дятлов. Процедура пошла буднично и скучно. Беглов сдал в Горизбирком более 80 тысяч подписей горожан в свою поддержку. Получается, в самые трудные дни сборщики собирали по 30 тысяч подписей. Недействительных подписей комиссия нашла 141 штуку. Ранее штаб политика Алексея Навального заявил, что уличил Беглова в рисовке подписей в Выборгском районе. Временный губернатор обвинения отрицает. Беглов назвал подобные сообщения глупостью, злым умыслом, либо провокацией. Однако чиновник объявил, что не будет сдавать подписи из Выборгского района. Ранее журналисты публиковали анонимные свидетельства того, что бюджетников принуждают подписываться в поддержку Беглова. Эти сообщения никто не опроверг. Комментировать журналистам эту информацию Беглов отказался, сославшись на усталость и головную боль. Напомним, единоросс Беглов идёт на выборы самовыдвиженцем. По некоторым данным, потому что рейтинг партии очень мал, по словам окружения Беглова, потому что он — прежде всего — кандидат от петербуржцев.

Кандидатов в губернаторы Петербурга будет в бюллетене четверо. Это — депутаты местного Заксобрания Михаил Амосов, Надежда Тихонова и депутат Госдумы Владимир Бортко.