Теплоход с  300 иностранными туристами сел на  мель в  Рыбинском водохранилище

Теплоход с иностранными туристами сел на мель на Рыбинском водохранилище, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Четырехпалубный пассажирский речной теплоход, совершающий 14-дневные рейсы в России, с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга Viking Helgi («Викинг Хельги») сел на мель вблизи поселка Тихвинское на Рыбинском водохранилище. Предварительно у судна отказала электрическая рулевая машина», — сказал источник. По данным источника, на борту теплохода 300 иностранных туристов и 100 членов экипажа. «По предварительным данным, никто не пострадал», — сказал источник «Интерфаксу».