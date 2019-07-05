Аэропорт Шереметьево за месяц в пять раз повысил зарплату грузчикам – до 200 тысяч рублей, — заявил на совещании в Минтрансе гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Из чего складывается эта сумма, не уточняется – это фиксированный оклад или максимальный доход, включающий переработки и премии, — пишет газета «Ведомости».

В самом Шереметьево информацию о зарплате в 200 тысяч не подтверждают. Грузчики зарабатывают чуть более 80 тысяч, — сказал заместитель генерального директора Андрей Никулин. По словам Никулина, в Шереметьево на данный момент не хватает около 400 грузчиков чтобы стабилизировать ситуацию с обработкой багажа. Шереметьево планирует выплатить компенсации авиакомпаниям, пассажиров которых затронул багажный коллапс.