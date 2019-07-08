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18:15, 08 июля 2019

Басманный суд Москвы продлил домашний арест американскому бизнесмену Майклу Калви на три месяца

Басманный суд Москвы продлил домашний арест американскому бизнесмену Майклу Калви на три месяца — до 13 октября. Основателя фонда Baring Vostok обвиняют в хищении почти 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Обсуждение ходатайства следствия началось с технической накладки: оказалось, что следователь, передавая суду копию на английском языке, забыл приложить последнюю страницу. Из-за этого судья даже вынужден был объявить перерыв. Впрочем, адвокаты Майкла Калви просили и вовсе перенести заседание на два дня. Они пожаловались на то, что им дали слишком мало времени на ознакомление с ходатайством о продлении домашнего ареста. Но вместо двух дней им дали 20 минут. Судья Артур Карпов также обратил внимание на то, что следствие до сих пор не представило итоги оценочной экспертизы, назначенной почти три месяца назад. Она должна определить реальную стоимость акций, о которых идет речь в деле Калви.

Речи защитников и самого инвестора получились достаточно эмоциональными. Они отметили, что в представленном ходатайстве отсутствуют сразу два основания для домашнего ареста Калви – в том числе попытка скрыться от следствия. Кроме того, выяснилось, что основатель Baring Vostok несколько недель назад дал показания по своему делу – по словам его адвоката Тимофея Гриднева, на 16 листах. По словам Калви, он тщательно готовился к допросу и вспоминал события последних девяти лет. В конце своей речи бизнесмен попросил дать ему возможность работать и пообещал помогать в расследовании. Калви также назвал обвинение против себя необоснованным – он убежден, что показания, которые он дал, помогут это прояснить.

Вместе с Калви фигурантами уголовного дела являются еще 5 человек. По версии следствия, вместо возврата долга в 2,5 млрд рублей они передали банку «Восточный» почти 60% акций компании International Financial Technology Group, чья реальная стоимость составляла лишь 600 тысяч рублей.



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