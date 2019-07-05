Телеканал Рустави-2 извинился за своего ведущего, который в прямом эфире оскорбил Путина и его покойных родителей

Грузинский телеканал Рустави-2 извинился за своего ведущего, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина и его покойных родителей. Редакция осудила поведение журналиста. В заявлении телеканала также подчеркивается, что угрозы со стороны грузинских властей неприемлемы. Подобные действия телекомпания называет покушением на свободу слова.

Ночью Рустави-2 приостанавливал вещание в связи с митингами у здания редакции. Спустя несколько часов вещание возобновилось.

В Кремле оскорбления Владимира путина нецензурными словами назвали неприемлемым. Это большой позор для грузин, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в последние дни в Грузии наблюдаются – цитирую — «все новые и новые обострения русофобских припадков». Одновременно песков обратил внимание на то, что грузинское руководство осудило поступок ведущего.

Россия не должна поддаваться на провокации и усугублять и без того конфликтные отношения между двумя странами, — такое мнение в эфире Эха высказал сенатор Андрей Климов. По его мнению, недоброжелателям выгодно разжигать ненависть между Россией и Грузией.

Тем временем, Россия может ввести новые запретительные меры в отношении Грузии. Сегодня руководство Госдумы обсуждало этот вопрос, — рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.

Вводить государственные санкции из-за слов ведущего на частном телеканале нелогично, — заявил в эфире «Эха» генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия. «Канал сделал свое заявление по этому поводу, и сегодня органы регулирования внутри компании решат, как поступить с этим журналистом», — сказал он. Личную позицию Гварамия озвучивать отказался, заявив лишь, что все это ему «очень не нравится». Гендиректор «Рустави 2» также подчеркнул, что произошедшее стало для него неожиданностью. «Это абсолютно не соответствует стандартам нашего канала, хоть у нас и свобода в авторских передачах», — уточнил Гварамия. Он отметил, что «в журналистском смысле это тоже большая оплошность, когда автор выражается в такой форме, что содержание уже никого не интересует». «Даже самые провокационные формы можно использовать, если они как-либо соответствуют неким стандартам. Но то, что было сделано нашим журналистом в этой передаче, не лезет ни в какие рамки. Я имею в виду не содержание, а форму текста», — заключил Гварамия.