Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Москвой

Эфир, анонсированный накануне, вызвал негативную реакцию многих украинских политиков и чиновников.

Телемост с каналом «Россия 1» был запланирован на 12 июля, но оказался отменен из-за целого ряда угроз. Об этом рассказали в пресс-службе NewsOne. В сообщении на сайте украинского телеканала также говорится, что его имя стали использовать в предвыборной кампании некоторых партий, а против журналистов началась информационная кампания.

Между тем российский холдинг ВГТРК после новостей об отмене телемоста все равно заявил о намерении провести эфир передачи, посвященной отношениям россиян и украинцев. Участников программы из обеих стран позвали в студию телеканала «Россия-1» в Москве. Впервые о проведении телемоста объявил накануне телеведущий Дмитрий Киселев.

Между тем уже после объявления об отмене телемоста стало известно, что украинская генпрокуратура завела дело о покушении на государственную измену в связи с планами провести эфир. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ведомства Юрий Луценко. По его словам, все причастные вызваны на допрос – начиная с владельца телеканала и заканчивая ведущими, которые озвучили анонс телемоста. Кроме того, сейчас для передачи в суд готовится представление об аресте активов NewsOne, принадлежащего украинскому политику Виктору Медведчуку. В беседе с журналистами Луценко также добавил, что один из бенефициаров телеканала владеет также акциями российского «Промсвязьбанка». По официальной информации, «Промсвязьбанк» полностью принадлежит Росимуществу, а раньше его совладельцами были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы.

Ранее СБУ предложила ввести санкции против NewsOne, а спикер Верховной рады Андрей Парубий высказался за отзыв лицензии у телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал попытку проведения телемоста провокацией с целью расколоть украинцев. Зеленский предложил президенту Путину встретиться и поговорить. Эта встреча может состояться в Минске

Кстати, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает предложение Зеленского, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского руководителя. В Кремле заявили, что рассмотрят инициативу Зеленского.

Но вернемся к несостоявшемуся телемосту.

Лидер партии «Голос», известный музыкант Святослав Вакарчук, назвал предложение телеканала Россия-1 «телевизионной миной замедленного действия». Вакарчук возглавил акцию протеста у здания телеканала Ньюз-Уан под лозунгом «Нет информационной оккупации Украины». Вакарчук также считает. Что проведение телемоста угрожает национальной безопасности Украины.

Телемост отменили из-за реакции граждан Украины. Это показатель здорового общества, — сказал в эфире «Эха» адвокат Илья Новиков. Он считает, что украинское общество сейчас не заинтересовано в подобных телемостах – они ни на что не повлияют.

История с отмененным телемостом играет в пользу провластных российских СМИ, — сказал в эфире «Эха» редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. По его словам, она нужна для отвлечения внимания от новостей внутренней социальной и политической жизни нашей страны. Мартынов добавил, что теперь федеральные телеканалы смогут показывать Украину, как страну, которая боится так называемого «честного разговора» с соседями.