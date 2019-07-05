Телекомпания «Рустави 2» сегодня решит судьбу журналиста Георгия Габунии, который в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор телекомпании Ника Гварамия. «Канал сделал свое заявление по этому поводу, и сегодня органы регулирования внутри компании решат, как поступить с этим журналистом», — сказал он.

Личную позицию Гварамия озвучивать отказался, заявив лишь, что все это ему «очень не нравится». Гендиректор «Рустави 2» также подчеркнул, что произошедшее стало для него неожиданностью. «Это абсолютно не соответствует стандартам нашего канала, хоть у нас и свобода в авторских передачах», — уточнил Гварамия. Он отметил, что «в журналистском смысле это тоже большая оплошность, когда автор выражается в такой форме, что содержание уже никого не интересует». «Даже самые провокационные формы можно использовать, если они как-либо соответствуют неким стандартам. Но то, что было сделано нашим журналистом в этой передаче, не лезет ни в какие рамки. Я имею в виду не содержание, а форму текста», — заключил Гварамия.